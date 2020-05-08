Цена нефти Brent выросла более чем на 5%

В ходе торгов цена барреля нефти марки Brent росла более чем на 5%, следует из данных биржи ICE в Лондоне.

Так, по данным на 21.28 мск цена выросла до 31,14 доллара за баррель. Однако в дальнейшем рост замедлился. К 21.31 мск Brent стоила 30,93 доллара (рост на 5%), к 21.35 – 30,83 (4,7%).

Стоимость WTI поднялась до 26,07 доллара за баррель (плюс 5%), передает ТАСС.

В пятницу сообщалось, что нефть подорожала на фоне ослабления карантинных мер в ряде стран.

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