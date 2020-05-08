Роспотребнадзор: Показатель смертности из-за коронавируса в России составляет 0,9%

Уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России составляет 0,9%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По летальности сегодня, в России летальность 0,9%, это тоже результат очень своевременного выявления, своевременного обращения», – пояснила глава ведомства, передает ТАСС.

Ранее ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич заявлял, что низкий уровень летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в России удалось обеспечить благодаря использованию опыта других стран, своевременно введенному режиму самоизоляции и ранней диагностике.

«Мы имели перед этим некий опыт Китая и не совсем удачный опыт Италии. Естественно, система здравоохранения вовремя сделала выводы и начала готовиться к развитию инфекции в России и формировать дополнительные медцентры, в которых размещались не только аппараты ИВЛ, но и кадровые ресурсы. Определенное количество федеральных центров были вовлечены в эту программу. Все это позволило быть готовыми к распространению коронавируса, минимизировав риски и естественные людские потери», – сказал он в комментарии газете ВЗГЛЯД.

Попова отметила также, что осложнений ситуации с коронавирусом в учреждениях ФСИН и в структурах ВС России нет.

«Что касается ФСИН, несмотря на риски, которые безусловно есть при любой инфекции, сегодня я очень хочу надеяться, что все так и останется, меры были приняты беспрецедентные. И в Вооруженных силах, и во всех других коллективах, которые вынуждены оставаться вместе, осложнения эпидситуации у нас нет», – заявила Попова.

В России разработано более 20 тест-систем для выявления и диагностики коронавируса, еще несколько находятся на этапе регистрации, сказала глава ведомства.

По ее словам, тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции у детей в России не зарегистрировано.

«И в структуре самого заболевания у нас тоже по течению 80% – это случаи нетяжелые, а из общего количества больше 50% сегодня – это случаи, которые текут бессимптомно. Из оставшихся порядка 30% – это ОРВИ, 20% – пневмонии, и случаи, которые текут тяжело – это 5%, те, которые попадают на койки, и на койки реанимационные», – добавила Попова.

Напомним, за последние сутки в России подтвердили 10 тыс. 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 187 тыс. случаев заболевания.