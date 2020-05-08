Познер: Русских нельзя отделить от европейцев

«Обобщение европейцев со стороны госпожи Каррер д'Анкосс производит впечатление, но, как и всякие обобщения, не совсем точно», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Познер. Так он прокомментировал слова французского историка Элен Каррер д'Анкосс, назвавшей «чувство истории» и «чувство смерти» параметрами, по которым русские отличаются от европейцев.

«Я лично знаком с госпожой Каррер д'Анкосс и беседовал с ней не раз, – сказал Владимир Познер. – Что касается ее точки зрения, то я бы воздержался от понятия «европейцы». Я считаю, что и русские – европейцы. При этом я отталкиваюсь от музыки, литературы, живописи. Все это европейское, а не какое-либо другое. Это во-первых».

«Во-вторых, если взять испанцев, то смерть занимает их не менее русских. В отличие от тех же французов. И сказать, что все европейцы похожи – не правильно», – отметил Познер.

«Что касается чувства истории, тут мне трудно судить. Скажу откровенно, я не сведущ в том, какое чувство истории, например, у голландцев. Может быть, госпожа Каррер д'Анкосс знает. Но мне кажется, что такое обобщение с ее стороны производит впечатление, но, как и всякие обобщения, не совсем точно», – поделился телеведущий.

При этом, говоря о чувстве истории, Познер счел возмутительным желание некоторых стран Европы праздновать День Победы без России. «Те же англичане, не будь Советского Союза, оказались бы под немецкой оккупацией. И не только они, но и все остальные страны Европы. У меня в этом нет никакого сомнения», – подчеркнул собеседник.

«Если бы у Гитлера хватило ума не нападать на СССР, а сперва заняться той же Великобританией – она бы не очень долго оставалась независимой. Потому недооценивать роль, которую сыграл в этой победе Советский Союз, неслыханное безобразие», – констатировал Познер.

По его словам, Советскому Союзу можно предъявить обвинения в том, что в странах Восточной Европы после войны была установлена соответствующая политическая система. «Но это разговор из другой области. А что касается самой победы – праздновать ее без России абсолютно возмутительно», – заключил Познер.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, французский историк Элен Каррер д'Анкосс назвала два отличия русских от европейцев. Это «чувство истории», которое у россиян развито сильнее из-за трагедий ХХ века, и обостренное «чувство смерти».

«Вся русская литература об этом говорит. Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры. В России смерть видима, хотя бы в манере погребения. Гроб остается открытым до последней минуты, умерший остается для последнего прощания», – считает Каррер д'Анкосс. По ее словам, европейцы думают только о настоящем.

Политический обозреватель Николай Сванидзе возразил д'Анкосс словами о том, что у русских вместо обостренного чувства истории «есть скорее интерес к истории как к интриге». «А если говорить о смерти как о важном этическом понятии в русской культуре, то да, это имеет место, в том числе в православной вере. Потому тезис Элен Каррер д'Анкосс, безусловно, имеет право на существование», – сказал Сванидзе газете ВЗГЛЯД.