Полиция начала проверку драки в московском «Ашане»

Полицейские в Москве начали проверку обстоятельств драки между охранниками и покупателем в ТЦ «Гагаринский» в магазине «Ашан», сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«5 мая между охранниками и посетителем магазина в ходе конфликта произошла драка. По данному факту полиция проводит проверку, выясняет все обстоятельства случившегося. По итогам будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В соцсетях ранее опубликовали видеозапись из «Ашана», на которой запечатлено, как два охранника бегут за посетителем вдоль торговых стеллажей. Один из них начал бить покупателя, и опрокинул его на пол, второй нанес удары по лицу.

В марте мужчины в платьях и на каблуках устроили потасовку в одном из торговых центров в Сочи.