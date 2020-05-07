Врач рассказала, как снизить вред от антисептика

Использование антисептических гелей и частое мытье рук на фоне распространения коронавируса могут обезвоживать кожу, что увеличивает риски попадания инфекции в организм, заявила врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Анастасия Вережникова.

По ее словам, в состав антисептиков входит спирт, который может обезвоживать кожу. Из-за того, что руки нужно обрабатывать часто, защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, поэтому могут появиться шелушения и трещинки, передает РИА «Новости».

«Для того, чтобы сохранить здоровое состояние кожи необходимо после каждого мытья рук или обработки антисептиком пользоваться увлажняющими и питательными средствами. Это касается не только женщин, но и мужчин», – сказала она.

Врач посоветовала использовать крем для рук, который содержит в составе восстанавливающие, защищающие и успокаивающие ингредиенты – ланолин, воск, натуральные масла, витамины, глицерин и вазелин.

Ранее главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии минздрава Подмосковья Наталья Махнева рассказала, что слишком частое мытье рук и их дезинфекция могут негативно сказаться на кожных покровах, и объяснила, как этого избежать.

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