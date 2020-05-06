Путин поручил Золотову подать заявку на закупку спецтехники для Росгвардии

Президент Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову подготовить и представить правительству заявку на закупку дополнительных легковых автомобилей и специальной техники для нужд службы.

Путин провел рабочую встречу с главой Росгвардии, напомнив, что поручил кабмину организовать дополнительные закупки специальной автомобильной техники для силовых структур, в том числе и для поддержки автопрома. Золотов сообщил, что у Росгвардии сейчас есть дополнительные потребности в такой технике, например, в легковых автомобилях для вневедомственной охраны.

«Не только легковые автомобили имеются в виду. Может быть, кстати говоря, и военная техника, специальная техника – какая угодно», – уточнил в ответ президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Глава Росгвардии отметил, что 680 единиц специальной техники ведомство сейчас закупило, однако нужно будет еще.

«Вы сформулируйте, пожалуйста, эту заявку, и по легковым автомобилям, и по специальной технике, и представьте ее в правительство как можно быстрее», – обратился Путин к Золотову.

В конце апреля Путин заявил о поддержке для автопрома и призвал обеспечить стабильную ритмичную работу автомобильной отрасли России, поручив правительству подумать над вопросом о переносе срока уплаты утилизационного сбора автоконцернами. Также президент предложил выделить еще 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи и запретил госорганам и госкомпаниям приобретать иностранные лимузины.