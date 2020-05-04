Цена нефти Brent выросла на 5,3%

В ходе торгов цена барреля нефти марки Brent выросла на 5,3%, следует из данных биржи ICE в Лондоне.

По данным на 22.44 мск, цена барреля Brent выросла до 27,84 доллара, WTI – до 23,33 доллара (рост на 4,67%), передает ТАСС.

Напомним, в Китае спрогнозировали сохранение избытка нефти в мире до конца года, цена на сырье будет низкой.

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