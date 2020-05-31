Появились данные о пострадавших в ходе протестов в Вашингтоне полицейских

Глава полиции Вашингтона Питер Ньюсэм сообщил, что в ходе беспорядков в столице Соединенных Штатов пострадали 11 сотрудников полиции, 29 машин правоохранителей получили повреждения.

«Полиция провела 17 задержаний. 14 лицам предъявлены обвинения в участии в беспорядках, двое подозреваются в грабеже, один человек – в нападении. Я не думаю, что это все аресты, которые мы проведем в отношении случившегося. В районе Даунтаун очень сложная система видеонаблюдения. Некоторые системы принадлежат правительству, другие – бизнес-структурам», – передает слова главы полиции Вашингтона ТАСС.

«Мы призываем бизнес-структуры просмотреть имеющиеся у них записи. Если у них есть кадры того, как кто-то разрушает различные объекты или наносит повреждения людям, просим поделиться записями с полицией», – отметил Ньюсэм.

По ее словам, власти поддерживают мирные протесты, но не приемлют разрушения собственности и нанесения увечий людям.

Кроме того, с вечера пятницы от рук участников беспорядков в Вашингтоне пострадали более 60 сотрудников Секретной службы США. «11 сотрудников были доставлены в больницу. Никто из протестующих не проник за ограждение Белого дома», – сообщили в спецслужбе. Повреждения также получили шесть автомобилей Секретной службы США.

Тем временем телекомпания NBC сообщила, что в ходе протестов в Чикаго (штат Иллинойс) в столкновениях с демонстрантами травмы получили более 20 полицейских, в ходе протестов полиция задержала 240 человек, один человек погиб, еще пять получили огнестрельные ранения.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.