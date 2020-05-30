В ЛНР прогремел взрыв, есть жертвы

Двое мужчин погибли, трое получили ранения в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства в городе Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР).

«29 мая в 19.56 (совпадает с мск) в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибло два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», – приводит РИА «Новости» слова представителя МЧС ЛНР.

«Пострадавшие с минно-взрывными травмами различной степени тяжести доставлены в Краснолучскую городскую многопрофильную больницу. По факту происшествия ведется следствие», – добавили в ведомстве.

Ранее, 18 мая, в МЧС ЛНР заявили, что с начала мая обследовали на наличие взрывоопасных предметов и разминировали более 52 гектаров территории ЛНР. Работы по разминированию территорий ЛНР ведутся постоянно.