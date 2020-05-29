Шендерович сообщил о смерти Сергея Мохнаткина

Умер оппозиционер Сергей Мохнаткин, сообщил журналист Виктор Шендерович.

Мохнаткину было 66 лет, передает РИА «Новости».

В июне 2010 года Мохнаткина признали виновным в нападении на милиционера после несанкционированной акции на Триумфальной площади в Москве. В 2013 году Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента России, подписал указ о помиловании Мохнаткина и еще 14 человек.