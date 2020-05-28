Больницы в Москве возобновят оказание плановой помощи

Больницы в Москве начнут со следующей недели оказывать плановую помощь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Со следующей недели во всех больницах Москвы возобновляется плановая помощь. Понятно, что она не в раз нарастится, а постепенно будет наращиваться. Мы уже с этой недели разрешили клиникам реализовывать плановую помощь, но, скорее всего, большинство из них реально приступит к приему пациентов на следующей неделе», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам градоначальника, для возобновления оказания плановой помощи необходимо время, так как пациент должен сдать все тесты, чтобы врач знал, что у человека нет коронавируса.

«Так чтобы у нас не создался очаг заражения, и чтобы мы не закрыли это отделение или больницу. Поэтому определённые предосторожности все равно будут», – добавил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что современные многофункциональные центры, которые были построены в Москве для борьбы с коронавирусом, будут заморожены на случай второй волны.