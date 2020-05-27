Первый с 2011 года пилотируемый полет корабля США в космос не состоялся

Принято решение отложить первый с 2011 года пилотируемый космический полет с территории США, сообщают информационные агентства.

Запуск космического корабля Crew Dragon отложен из-за погодных условий. Следующую попытку компания SpaceX предпримет 30 мая, передает РИА «Новости».

Сотрудники космодрома, отвечавшие за метеопрогноз, сообщали, что если бы была возможность перенести старт по крайней мере на 10 минут, то погода улучшилась бы. По этой причине ракету-носитель начали заправлять топливом, передает ТАСС.

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что «приоритетом является безопасность членов экипажа – Дагласа Херли и Роберта Бенкена».

Основатель компании SpaceX Илон Маск в среду заявил, что даже не мечтал, что на его ракете и космическом корабле будут отправлять астронавтов в космос. Он надеялся лишь добиться запуска ракет на низкую орбиту. Создание ракеты-носителя с космическим кораблем он назвал результатом работы сотни тысяч человек, сотрудничества НАСА и его компании. Маск заверил, что корабль и ракета прошли тысячи и тысячи испытаний и проверок.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon должна была стартовать к МКС в 23.33 мск.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что «монополия» России на доставку экипажей на МКС является «не естественной», а следствием «ошибок планирования американской пилотируемой космонавтики».

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