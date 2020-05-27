Политолог объяснил выпады несистемной оппозиции в адрес ЦИК

Центризбирком работает, опираясь на законы, и поэтому критика в адрес Эллы Памфиловой, которая раздается со стороны несистемной оппозиции, совершенно несостоятельна. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Так он прокомментировал дискуссии вокруг процедуры голосования по поправкам в Конституцию.

Среди рядовых россиян по-прежнему, как и в январе, отмечается значительная поддержка поправок, особенно в части социального наполнения Конституции, здесь достигнут общественный консенсус, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Однако есть небольшая, но достаточно шумная часть общества, которая к содержанию поправок изначально относится негативно, добавил эксперт.

«Когда пакет поправок еще только обсуждались, несистемная оппозиция призывала вообще не обсуждать документ. А когда, собственно, он уже прошел Госдуму, Совет Федерации, когда уже выяснилась позиция Конституционного суда, тогда борьба с поправками трансформировалась в критику самой механики их одобрения», – сказал политолог.

«Выпады в адрес ЦИК звучат теперь из-за особого режима голосования по изменениям в Основной закон. Представители несистемной оппозиции требуют организовать процедуру по-другому – примерно так, как это принято на выборах», – отметил Кирьян. Однако они упускают из виду, что ранее волеизъявление в такой форме вообще не применялось, поэтому опыт обычных выборов здесь не применим, пояснил политолог.

Напомним, что процедура вылеизъявления будет предусмотривать в том числе возможность голосования по интернету и с помощью обычной почты. В конце прошлой недели глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что дистанционный формат голосования будет применяться на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, правда, не в широком масштабе. «Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее «московской» технологии», – пояснила Памфилова. В связи с этим решением, как писала газета ВЗГЛЯД, Памфилова подверглась информационной атаке со стороны несистемной оппозиции.





С одной стороны, мы слышим позицию профессионалов в области конституционного права, которые исходят в том числе и из мнения Конституционного суда по поводу поправок, а с другой стороны, мы слышим тех, кто резко переводит вопрос в политическую плоскость, подчеркнул Кирьян. «Эти оппозиционные силы стремятся объявить весь процесс обновления Конституции нелегитимным», – пояснил собеседник.

Однако ЦИК работает, опираясь на ряд законов, принятых парламентом специально для новой процедуры общероссийского голосования, поэтому радикальная оппозиция может сколько угодно выражать свое недовольство, – на работе ЦИКа, на качестве процедуры предстоящего голосования «это никак не скажется», уверен эксперт.

«Как известно, в каждый единый день голосования в регионах возникают два-три больших, сложных конфликта между кандидатами, когда ЦИКу приходится проверять, как были организованы выборы, какие там были нарушения. Иногда приходится объявлять повторные выборы. Для Центризбиркома это гораздо более важная задача, чем, скажем, чтение теоретических замечаний системной или несистемной оппозиции, – подчеркнул Кирьян. – Это тяжелый труд, который при этом вряд ли привлечет внимание публики».

«Те, кто знает ЦИК изнутри, понимает, что главе Центризбиркома Элле Памфиловой приходится разбираться в самых запутанных ситуациях. Ругаться, конечно, легче, чем выполнять эту работу», – отметил Кирьян.