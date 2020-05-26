Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 40 копеек – до 71,25 рубля, курс евро снизился на 31 копейку – до 77,77 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 36,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».