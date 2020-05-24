Полиция застала президента Австрии в закрытом ресторане

Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с друзьями и супругой за столиком на веранде закрытого на ночь итальянского ресторана Sole, сообщает Kronen Zeitung.

«Я впервые с начала локдауна пошел поесть с двумя друзьями и женой. Мы говорили и, к сожалению, забыли о времени. Я глубоко сожалею. Это было ошибкой. Если хозяин понесет какие-либо убытки, я буду отвечать за это», – цитирует Ван дер Беллена РИА «Новости».

Полиция прибыла к ресторану Sole около 0.20, примерно через полтора часа после того, как заведение должно было закрыться на ночь из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. За столом веранды сотрудники полиции увидели гостей с напитками. Во время опознания «гости» вели себя дружелюбно, сообщило издание.

«Федеральный президент постоянный гость у меня, как и многие артисты. На ужин у него была рыба. Я все правильно сделал, как того требует закон, ровно в 23.00 мы подали последний раунд напитков и закрылись. Потом президент просто еще – я тоже сначала там был – мило беседовал с супругой снаружи на крытой веранде», – заявил директор ресторана Аки Нуредини изданию.

Рестораны в Австрии должны закрываться после 23.00, с этого момента гостям ничего нельзя подавать, кухня и бар работать не должны. При этом, ресторан теоретически может позволить гостям продолжать сидеть за столиком. Магистрат Вены теперь должен решить, облагать ли штрафом в 30 тыс. евро владельца ресторана. Президенту Австрии и его супруге произошедшее ничем не грозит, отмечает издание.

Кафе, рестораны и закусочные Австрии, закрывшиеся 16 марта, возобновили работу 15 мая на определенных условиях. Допустимые часы работы с 06.00 до 23.00. За одним столом могут сидеть максимум четыре взрослых, не включая детей, при этом минимальное расстояние между группами посетителей должно составлять не менее 1 метра. Персонал кафе, который непосредственно контактирует с клиентами, обязаны носить защиту для носа и рта или лицевой щиток, посетителям же маски носить не нужно.

Напомним, в понедельник Германия и Франция предложили создать фонд для восстановления экономики ЕС. Однако Австрия раскритиковала предложение Франции и Германии. В среду Еврокомиссия заявила о превышении допустимого уровня бюджетного дефицита почти во всех странах ЕС из-за национальных мер по борьбе с пандемией.

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