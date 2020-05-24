Последствия коронавируса предложено лечить морскими ежами

Переболевшим коронавирусом пациентам необходимо употреблять препараты, изготовленные на основе икры морских ежей, водорослей и ряда иммуностимулирующих растений, сообщил заведующий лабораторией альгологии Мурманского морского биологического института РАН Григорий Воскобойников.

«У переболевших коронавирусом отмечается снижение иммунитета, и организму нужно помочь восстановиться. Считаем, что эффективным может стать употребление препаратов на основе икры морского ежа, ламинарий, эхинацеи и некоторых других компонентов», – цитирует РИА «Новости» Воскобойникова.

По его словам, они были разработаны около двух лет назад для реабилитации онкологических больных, перенесших химиотерапию.

Специалист отметил, что икра морского ежа и некоторые растения обладают иммуностимулирующим свойством. Но для более точного сочетания компонентов, которые могли бы помочь терапии переболевших людей, нужно провести комплексное исследование.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян отметил, что вместо ламинарий, добываемых в северных морях, можно исследовать эффективность других видов макрофитов, например водорослей цистозира, которые распространенны в Черном и Азовском морях.

«В них содержится несколько другой набор полисахаридов, и они могут оказаться весьма эффективными в сочетании с той же икрой морского ежа», – уточнил он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что степень тяжести заболевания коронавирусом во многом определяется спектром генетических особенностей человека.

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