Анкара заявила об успехе турецких военных в Ливии

Благодаря действиям турецких военных консультантов баланс сил в Ливии изменился, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что военные консультанты в том числе организовали подготовку сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Акар дал высокую оценку взаимодействию Турции с ПНС, сообщает Anadolu.

Газета ВЗГЛЯД накануне писала о тяжелом поражении Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара в Ливии.

В понедельник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали ситуацию в Ливии по телефону.

Напомним, 16 января Эрдоган заявил об отправке военных в Ливию для поддержки сил ПНС. Сообщалось также, что к Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника.