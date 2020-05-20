Шойгу сообщил подробности подготовки военно-морского парада в Петербурге

В главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который запланирован на 26 июля, будут задействованы 46 боевых кораблей и подводных лодок, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу.

«В параде будет задействовано 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов, в том числе самые современные из поступающих сегодня на вооружение. Среди них – первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и другие», – передает РИА «Новости» слова министра.

Он также сообщил, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Неве пройдут боевые катера, которые пронесут знамена прославленных соединений ВМФ, на десантных катерах разместят легендарные танк Т-34 и «Катюшу», а также в параде примут участие два новейших гидрографических судна.

В воздушной части парада примут участие более 40 единиц авиационной техники, в том числе противолодочные самолеты-амфибии Бе-200.

Кроме того, военно-морской парад впервые пройдет в новом пункте базирования Каспийской флотилии – Каспийске, отметил Шойгу.

Военно-морские парады пройдут на всех флотах в городах Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус.

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