Трутнев заявил о возможном объединении ряда российских ОЭЗ

Ряд существующих в России особых экономических зон планируется объединить из-за неэффективности нынешнего дробного деления, сообщил вице-премьер – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Подготовлен и в ближайшее время будет направлен в правительство на согласование законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Об особых экономических зонах в России». Что мы в этом законопроекте хотели бы предусмотреть? Будет объединен ряд особых экономических зон, потому что существующее дробное деление считаем не очень эффективным. Оно скорее будет мешать инвесторам, чем способствовать инвестиционному процессу», – передает ТАСС слова Трутнева со ссылкой на пресс-службу аппарата полпредства.

Напомним, в конце января между вице-премьерами распределили обязанности после формирования нового правительства. Так, Юрию Трутневу поручено курировать Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.

В конце февраля Трутнев призвал к дополнительным мерам продбезопасности на Дальнем Востоке.