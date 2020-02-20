Трутнев призвал к дополнительным мерам продбезопасности на Дальнем Востоке

Вице-премьер – полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал власти регионов сделать выводы из ситуации, сложившейся из-за закрытия границ с Китаем.

«Сейчас надо не убытки считать, а сделать определенные выводы и посмотреть какие риски вызвало это событие (закрытие границы России с Китаем на Дальнем Востоке – прим. ВЗГЛЯД). Например, взлетели цены на овощи в Приморье, а на Сахалине не взлетели, потому что там теплицы построили. Так может нам подумать о такой продовольственной безопасности, дополнительной в регионах Дальнего Востока», – приводит его слова «Интерфакс».

Трутнев подчеркнул, что на сегодняшний день приняты беспрецедентные меры по защите от проникновения коронавируса на территорию России.

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«Сегодня мы должны защитить граждан России от болезней, поэтому приняты действительно экстраординарные меры, но другого пути мы просто не видим. Перенесены каникулы, закрыты пункты пропуска, то есть, предпринят целый ряд мер, но у нас просто нет другого выхода, мы не можем позволить, чтобы эпидемия распространилась на территорию России», – отметил полпред.

С четверга 20 февраля в связи ситуацией с новым коронавирусом временно приостанавливается въезд граждан Китая на территорию России в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

МИД России сообщил, что выдача гражданам Китая служебных, деловых, гуманитарных и транзитных виз не прекращена.

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