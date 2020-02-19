МИД разъяснил, как китайцы могут попасть в Россию

Министерство иностранных дел сообщило, что выдача гражданам Китая служебных, деловых, гуманитарных и транзитных виз не прекращена.

С 20 февраля в соответствии с распоряжением правительства временно приостанавливается пропуск через границу России граждан КНР, но при этом выдача служебных, деловых, гуманитарных и транзитных виз не прекращается, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

«Въезд обладателей указанных виз из КНР в Россию не ограничивается. Сохраняется авиационное сообщение между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом», – добавили в МИД.

Накануне гражданам Китая временно запретили въезд в Россию.

По последним данным властей КНР, под наблюдением медиков в Китае находятся свыше 135,8 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. На карантине с подозрением на вирус находятся более 5,2 тыс. человек. Согласно оценке врачей, более 11,9 тыс. заразившихся находятся в тяжелом состоянии. Официальный показатель смертности от коронавируса в Китае оценивается в 2,7%.