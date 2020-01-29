Между вице-премьерами распределили обязанности

Опубликована информация о том, как между вице-премьерами в правительстве Михаила Мишустина распределили обязанности.

Стало известно, по каким вопросам вице-премьеры будут давать поручения федеральным органам исполнительной власти. Кроме того, указано, работу каких ведомств координируют вице-премьеры.

При этом Минфин не указан ни у кого из вице-премьеров. Отметим также, что ряд ведомств (МВД, МЧС, МИД, Минобороны, Минюст) подчинены напрямую президенту, передает ТАСС.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать национальные проекты, финансы, транспорт, внешнюю торговлю и противодействие санкциям. Белоусов координирует деятельность Минэкономразвития, Минтранспорта, ФАС, Росаккредитации, Росстата, Роспатента, Госавтодорнадзора, Росавиации, Росавтодора, Росжелдора и Росморречфлота, а также работу госкомпании «Российские автомобильные дороги» и Российского экспортного центра, передает РИА «Новости».

Дмитрий Григоренко будет курировать бюджет, налоговую и торговую политику и оборот алкоголя, он будет заниматься контролем за исполнением федеральных законов, координировать работу автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты», Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте России.

Виктория Абрамченко курирует сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы, оборот недвижимости. Абрамченко координирует работу Минсельхоза, Минприроды и ряда профильных служб и надзорных ведомств.

Юрий Борисов курирует оборону, оборонную промышленность, гособоронзаказ и военно-техническое сотрудничество, правоохранительную деятельность, промышленность и топливно-энергетический комплекс. Он координирует работу Минпромторга, Минэнерго, Ростехнадзора (в установленной сфере деятельности), Росрезерва, Росстандарта, ФМБА, Росатома и Роскосмоса.

Татьяна Голикова курирует социальную политику, в том числе демографию, миграцию, пенсии и науку, молодежную политику и поддержку социально ориентированных НКО. Она координирует работу нескольких министерств (Минздрава, Минпросвещение, Минобрнауки, Минтруда), ряда профильных и надзорных ведомств, включая Пенсионный фонд и РАН, а также ряда вузов.

Алексей Оверчук курирует ЕАЭС, БРИКС и G20, взаимодействие России с ОЭСР и другими международными организациями, а также организации международных мероприятий с участием премьера.

Юрий Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития, координирует деятельность Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Марат Хуснуллин курирует жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград, координирует работу Минстроя, а также Ростехнадзора (в установленной сфере деятельности). Он займется вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.

Дмитрий Чернышенко курирует цифровую экономику и инновации, связь и СМИ, культуру, туризм и спорт, координирует работу Минкультуры, Минспорта, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Роспечати, Россвязи, Ростуризма, ФАДН, ИТАР-ТАСС, АО «РОСНАНО» и Аналитического центра при правительстве.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом кабмине Мишустина.

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