Озвучены траты Москвы на лечение и защиту от коронавируса

Власти Москвы потратили на переоборудование больниц из-за коронавируса, закупку лекарств, средств защиты и выплаты врачам больше 110 млрд рублей, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Около 26 млрд рублей из этих средств пошло на закупку оборудования для медицинских организаций Москвы, которые лечат больных пневмонией и коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Ведомости».

Строительство новой инфекционной больницы в Коммунарке обошлось городу примерно в 7 млрд рублей без учета оборудования: больницу строили «по укрупненным расценкам», так как спешили.

Вместо строительства второй очереди больницы мэрия решила обустраивать на территориях обычных стационаров временные павильоны с полностью оборудованными инфекционными койками. Затраты на переоборудование больниц под коронавирусную инфекцию он оценил в 20-25 млрд рублей.

По словам Ефимова, модернизация коечного фонда подразумевает обновление систем вентиляции, установку систем обеззараживание, подведение кислорода, обустройство буферных зон, потому модернизированная койка будет более универсальной и «более приспособленной к любым задачам», в том числе связанным с развитием любой вирусной инфекции.

Производителя масок «КИТ» мэрия купила, собираясь решить проблему дефицита средств защиты. После оптимизации производства выпуск масок на этих мощностях вырос втрое до 900 тыс. штук в день, а себестоимость одной маски снизилась с девяти до семи рублей, добавил он. Предприятие обеспечивает масками все городские организации, прежде всего больницы.

«Всего в неделю городские структуры потребляют порядка 5 млн масок, мы эту потребность закрываем своими силами, это экономит нам до 500 млн рублей в месяц», – сказал заммэра.

Раздавать маски бесплатно Москва могла бы при производстве 3-5 млн масок в сутки, добавил он.

Ефимов также сообщил, что из-за коронавируса Москва решила отказаться от благоустройства в 2020 году. Всего планировалось потратить 119 млрд рублей на программу «Развитие городской среды» до конца года.

Ранее был назван способ возвращения Москвы к «нормальному ритму» после коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД