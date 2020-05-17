Путин поздравил Нетаньяху

Президент России Владимир Путин направил поздравление премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху со вступлением в должность и формированием нового правительства.

«Высоко ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассчитываю, что новое правительство под Вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам народов России и Израиля, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности», – приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Парламент Израиля в воскресенье утвердил состав 35-го коалиционного правительства Израиля, который был сформирован премьером Биньямином Нетаньяху. По соглашению через 18 месяцев место премьера страны займет Бени Ганц.