Публиковавшие фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» раскаялись

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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

В гонке за вакциной от COVID-19 участвует более сотни медицинских центров по всему мируФото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат? Подробности...
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Зачем России приписывают жертв от коронавируса

Все случаи коронавируса в России тщательно фиксируются согласно указаниям ВОЗФото: Илья Питалев/РИА Новости
Низкая смертность от коронавируса – ключевой критерий оценки успешности борьбы страны с эпидемией. По этому показателю Россия существенно опережает другие страны. В ответ в западных и антироссийских СМИ началась кампания по дискредитации достижений отечественной медицины с заголовками типа «Почему коронавирус не убил больше русских». Какова на самом деле статистика по умершим в России? Подробности...
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«Супер-пупер-ракета» Трампа столкнется с серьезной проблемой

С «супер-пупер-ракетой» бомбардировщики B-52 Stratofortress могут стать оружием XXI векаФото: кадр из видео
Президент США Дональд Трамп рассказал о разработке «супер-пупер-ракеты», которая якобы станет самой быстрой гиперзвуковой ракетой в мире. По его словам, она должна летать в три раза быстрее, чем передовые разработки России или Китая. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на заявление Трампа отреагировал шуткой. Насколько грозным окажется новое оружие США и какими характеристиками будет обладать?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
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Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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Капутобесие

Алексей Алешковский, сценарист
Фашизм вырастает из мистического брака высоколобых идиотов с кровожадными дегенератами. Путь от благородных порывов Майдана до сожжения людей в Одессе и открытия памятников эсэсовцам был недолог. Подробности...
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              Публиковавшие фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» раскаялись

              16 мая 2020, 15:44

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              Опубликовавший фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка» подозреваемый Андрей Шабанов из Самары признал свою вину и раскаялся в содеянном.

              «С помощью персонального компьютера в сервисе «Бессмертный полк онлайн» разместил фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера под именем Михаил Алоизович Егерский. Расаиваюсь, вину признаю полностью», – заявил задержанный в ролике, опубликованном в YouTube-канале Следственного комитета.

               

              Также Шабанов заверил, что не будет совершать подобные преступления впредь.

              В ролике также демонстрируются обыски у других подозреваемых.

              Даниил Симонов из Перми в видео сообщил, что разместил фотографию предателя Андрея Власова на сайте «Бессмертного полка», поскольку «решил пошутить».

              «Решил пошутить, пошутил неудачно, к сожалению», – сказал он. Он отметил, что в курсе того, что Власов был предателем.

              Подозреваемый из Ульяновска Вячеслав Круглов также заявил, что раскаивается в содеянном.

              «Я подумал о последствиях той шутки, которую я сделал. Раскаиваюсь в том, что я совершил. Больше такого не повторится», – сказал он.

              Напомним, СК в субботу сообщил имена четверых подозреваемых в уголовном деле о реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк». Ведомство отметило, что фотографии нацистов на сайт добавляли также подозреваемые из Эстонии и Украины.

              В связи с распространением коронавируса общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла 9 мая в дистанционном формате. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие. При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

              Глава исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской позднее пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.

              Следственный комитет в четверг сообщил, что возбуждены уголовные дела по статье «реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала. Принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений. В пятницу ведомство установило владельцев IP-адресов, которые пытались разместить фотографии нацистов на сайте «Бессмертного полка».


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