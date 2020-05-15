Опрос: Обращение Путина о смягчении ограничений воодушевило россиян

Обращение президента Владимира Путина к россиянам 11 мая воодушевило жителей страны, оно запомнилось объявлением о поэтапном снятии ограничений в отдельных регионах и завершением общероссийского периода нерабочих дней, говорится в результатах социологического опроса ИНСОМАР.

В ходе обращения президент анонсировал пакет мер поддержки экономики, бизнеса и граждан, включая выплаты семьям с детьми, медицинским работникам, субсидии и налоговые списания. ИНСОМАР обратился к жителям российских регионов с вопросами об оценках обращения главы государства и представленных мер.

Об обращении президента 11 мая информированы 94% жителей страны. Основное содержание известно 81% россиян: 43%, в основном старшее поколение, предпочло посмотреть видео с обращением, 38% - узнавали о заявлениях президента из новостей и публикаций в прессе и интернете.

Среди информированных об обращении граждан доминируют положительные оценки. Ключевые эмоции, вызванные выступлением главы государства, – надежда (32%), уважение (24%), доверие (22%), уверенность (19%).

75% россиян, информированных о содержании обращения, считают, что Владимир Путин понимает реальную экономическую ситуацию в стране.

Обращение президента о завершении общероссийского периода нерабочих дней и постепенном сокращении ограничительных мер стало для населения своеобразным сигналом о возвращении к обычной жизни. 72% участников опроса, следивших за этим выступлением Владимира Путина, позитивно восприняли его содержание.

В реакции россиян на выступление Владимира Путина доминируют положительные эмоции: надежда (32%), уважение (24%), доверие (22%), уверенность (19%). Уверенность сильно уступает надежде – жители страны хотят верить в лучшее, отмечают социологи. Некоторые россияне, по данным опроса, испытывают негативные эмоции: разочарование (13%) и беспокойство (10%).

70% россиян, знающих содержание обращения, оценивают позицию Путина как честную и искреннюю. Респонденты, живущие и в городе, и в селах и деревнях, одинаково ясно приняли содержание речи президента.

Всероссийский репрезентативный телефонный опрос проводился 14 мая, всего опрошено 1500 человек, статистическая погрешность составляет не более 2,6%.

Напомним, на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции, в том числе ряд поручений касался поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.