Умер создатель «Петербургского ангела»

Скульптор Роман Шустров умер в Мариинской больнице, сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

В Facebook Вишневский рассказал, что «печальную весть» сообщил главврач больницы.

«Медики сделали все, что могли, – сообщил Вишневский. – Светлая память создателю «Петербургского ангела».

СМИ сообщали о заболевании скульптора двусторонней пневмонией, пишет «Фонтанка».

В последнюю неделю скульптор находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ, передает РИА «Новости».

«Петербургский ангел» установили в 2012 году. Автор посвятил его пожилым петербуржцам.

Мини-скульптура изображает ангела в виде пожилого интеллигентного человека в старой шляпе, шарфе и поношенном пальто, который читает книгу, примостившись на спинке скамейки и держа зонт. В ненастную погоду жители часто повязывают ангелу настоящие вязаные шарфы.