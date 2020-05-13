В Крыму возобновили расследование дела о преступлениях нацистов в годы ВОВ

Верховный суд Крыма отменил постановление о прекращении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе суда.

«Верховный суд республики Крым рассмотрел материалы дела по постановлению прокуратуры Республики Крым о возбуждении перед судом ходатайства о получении разрешения на отмену постановления о прекращении уголовного дела», – сообщили РИА «Новости» в Верховном суде.

Прокурор Республики Крым удовлетворил ходатайство по итогам судебного рассмотрения. В пресс-службе уточнили, что постановление поступило в суд 30 апреля, судебное заседание состоялось в закрытом режиме.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что следствие установило новые эпизоды преступлений нацистов в Крыму во время Великой Отечественной войны. Прокуратура попросила Верховный суд республики разрешить возобновить уголовное дело о массовом уничтожении советских граждан.

Установлено, что при расследовании уголовного дела, возбужденного в 1969 году, органами следствия было допрошено порядка 200 свидетелей и обвиняемых, проведено более 100 осмотров и опознаний. Впоследствии уголовное дело прекращено, отдельные материалы переданы в Германию для привлечения виновных лиц к ответственности.

При этом в итоговых документах следствия не были отражены сведения о дополнительно выявленных эпизодах преступлений нацистов в Крыму в 1941-1944 годах.