Генпрокуратура вскрыла новые эпизоды преступлений нацистов в Крыму в годы войны

Следствие установило новые эпизоды преступлений нацистов в Крыму во время Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«В ходе следствия установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности нацистов на территории Крыма в 1941-1944 годах, непосредственные участники данных преступлений и их жертвы, сведения о которых не нашли своего отражения в итоговых процессуальных документах следствия», – передает ТАСС сообщение надзорного ведомства.

В частности, следствием не в полном объеме оценены данные о варварских преступлениях, совершенных нацистами и их пособниками за период оккупации городов Алушты, Евпатории и Симферополя, Белогорского района. По имеющимся данным, было замучено и убито более 17 тыс. человек, в том числе стариков, женщин и детей.

«Особые зверства проявлены при сожжении вместе с населением греческого села Лаки Бахчисарайского района. На каторжный труд в Германию и Румынию угнано порядка 3 тыс. человек», – сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуратура Крыма изучила архивные материалы регионального УФСБ по фактам массового уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками.

Установлено, что при расследовании уголовного дела, возбужденного 28 июля 1969 года УКГБ при СМ УССР по Крымской области, органами следствия было допрошено порядка 200 свидетелей и обвиняемых, проведено более 100 осмотров и опознаний. Впоследствии уголовное дело прекращено, отдельные материалы переданы в Германию для привлечения виновных лиц к ответственности.

В связи с данным о новых эпизодах преступлений нацистов прокуратура республики ходатайствует перед Верховным судом Крыма о разрешении отмены постановления о прекращении данного уголовного дела.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет изучает рассекреченные управлением Федеральной службы безопасности по Карелии материалы о преступлениях финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны.

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