ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября чиновника

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Саудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне

Королевство повышает налоги и отказывается от социальной поддержкиФото: REUTERS/Ahmed Yosri
Нефтяной обвал вкупе с карантином вынудили Саудовскую Аравию пойти на болезненное повышение налогов и отказаться от социальной поддержки населения. Амбициозные планы королевства по снижению от нефтяной зависимости бессрочно отложены. Такого кризиса саудиты еще не знали. Почему арабское государство пошло по совершенно иному, чем Россия, пути? Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Российские подводные лодки держат оборону от вируса

Замкнутое пространство подводной лодки – идеальная среда для распространения вирусаФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В Сети активно циркулируют слухи и утечки об угрозе заражения коронавирусом экипажей важнейших для безопасности России кораблей – РПКСН (ракетных подводных крейсеров стратегического назначения). Как на самом деле обстоят дела с профилактикой коронавируса на подводном флоте и почему это настолько критично?  Подробности...
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Коронавирус подталкивает Евросоюз к распаду

Брюссельская бюрократия впервые решила указать Германии ее местоФото: imago stock&people/Global Look Press
Коронавирус предвещает распад Евросоюза по сценарию СССР. С таким прогнозом выступила Марин Ле Пен. Об угрозе распада предупредил и ее ярый оппонент, финансист Джордж Сорос. Оба этих предсказания прозвучали после того, как впервые в истории верхушка ЕС пригрозила наложить санкции на свою опорную страну – Германию. Выйдет ли ФРГ из-за конфликта с Брюсселем из Евросоюза, как это уже сделала Британия? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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России надо наконец-то отреагировать на клевету

Хантер Кэйвуд, основатель Российского комитета по связям с общественностью (Ru-PAC)
Эпидемии коронавируса, к сожалению, не прекратили информационную войну Запада против России. Россия в этой борьбе часто занимает пассивную позицию, ожидая от Запада, что он как-то сам «образумится». Нет, сам он не образумится. Подробности...
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Разгадывая Константина Крылова

Борис Межуев, политолог
Внутри нашего поколения, да и за его пределами, у Крылова практически нет конкурентов. Как публицист он положит на лопатки любого. С его уходом никто не сможет с тем же блеском и той же внятностью рассказать нашим детям о нас, а нам – о самих себе. Подробности...
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Во время эпидемии люди занимаются спасением истории

Константин Михайлов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Мир будет, возможно, другим, но люди будут восстанавливать любимые храмы и усадьбы, обустраивать и защищать любимые города. В этом, собственно, залог того, что пандемия пройдет, а мир уцелеет. Подробности...
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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

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          • Как должное

          • Как приятный сюрприз

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          • Известен и горжусь

          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

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          • Да, только при скоплении людей

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              ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября чиновника

              13 мая 2020, 10:38

              Текст: Наталья Ануфриева

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              ФБР случайно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США, пишут СМИ.

              В сентябре 2019 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на судебный документ сообщила, что ФБР передало семьям погибших в терактах 11 сентября 2001 года имя подозреваемого саудовского чиновника. Имя чиновника содержалось в докладе 2012 года. Издание указывало, что имя чиновника передано в частном порядке адвокатам семей, но не будет обнародовано, передает РИА «Новости».

              Портал Yahoo News отмечает, что доклад 2012 года первоначально строился вокруг Фахада аль-Тумайри – сотрудника ведомства Саудовской Аравии по делам ислама и имама мечети в Лос-Анджелесе. Вторым человеком был Омар аль-Баюми, подозреваемый в организации терактов в США 11 сентября. В тексте говорилось еще об одном человеке, который якобы поручил аль-Тумайри и аль-Баюми помочь террористам-угонщикам самолетов.

              Отмечается, что «третьим человеком» был саудовский дипломат, его имя стало известно после подачи досье ФБР в федеральный суд некоторое время назад. Высокопоставленный сотрудник ведомства Джилл Сэнборн ответила на иск, поданный семьями жертв терактов 11 сентября, которые обвиняют власти Саудовской Аравии в причастности к совершению атак.

              СМИ указывают, что в документе ФБР говорится о Муcсаеде Ахмеде аль-Джаррахе, сотруднике МИД Саудовской Аравии. Он работал в посольстве Саудовской Аравии в Вашингтоне в 1999-2000 годах, после чего был сотрудником в посольствах королевства в Малайзии и Марокко. Все сведения ФБР о Джаррахе и его возможной причастности засекречены.

              Представитель объединения жертв теракта 11 сентября Бретт Иглсон заявил, что ФБР таким образом пытается «скрыть причастность Саудовской Аравии».

              После того как на оплошность указали журналисты Yahoo News, чиновники минюста уведомили суд и изъяли заявление из публичного доступа.

              Власти Саудовской Аравии отрицают какую-либо связь с террористами-угонщиками.

              Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их.

              Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2 тыс. 749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.


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