ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября чиновника

ФБР случайно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США, пишут СМИ.

В сентябре 2019 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на судебный документ сообщила, что ФБР передало семьям погибших в терактах 11 сентября 2001 года имя подозреваемого саудовского чиновника. Имя чиновника содержалось в докладе 2012 года. Издание указывало, что имя чиновника передано в частном порядке адвокатам семей, но не будет обнародовано, передает РИА «Новости».

Портал Yahoo News отмечает, что доклад 2012 года первоначально строился вокруг Фахада аль-Тумайри – сотрудника ведомства Саудовской Аравии по делам ислама и имама мечети в Лос-Анджелесе. Вторым человеком был Омар аль-Баюми, подозреваемый в организации терактов в США 11 сентября. В тексте говорилось еще об одном человеке, который якобы поручил аль-Тумайри и аль-Баюми помочь террористам-угонщикам самолетов.

Отмечается, что «третьим человеком» был саудовский дипломат, его имя стало известно после подачи досье ФБР в федеральный суд некоторое время назад. Высокопоставленный сотрудник ведомства Джилл Сэнборн ответила на иск, поданный семьями жертв терактов 11 сентября, которые обвиняют власти Саудовской Аравии в причастности к совершению атак.

СМИ указывают, что в документе ФБР говорится о Муcсаеде Ахмеде аль-Джаррахе, сотруднике МИД Саудовской Аравии. Он работал в посольстве Саудовской Аравии в Вашингтоне в 1999-2000 годах, после чего был сотрудником в посольствах королевства в Малайзии и Марокко. Все сведения ФБР о Джаррахе и его возможной причастности засекречены.

Представитель объединения жертв теракта 11 сентября Бретт Иглсон заявил, что ФБР таким образом пытается «скрыть причастность Саудовской Аравии».

После того как на оплошность указали журналисты Yahoo News, чиновники минюста уведомили суд и изъяли заявление из публичного доступа.

Власти Саудовской Аравии отрицают какую-либо связь с террористами-угонщиками.

Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их.

Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2 тыс. 749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.