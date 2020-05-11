Страны Европы продолжили ослаблять ограничения из-за коронавируса

Некоторые европейские страны начали новый этап ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщают информационные агентства.

В Испании новые послабления введут не по всей стране. В частности, к ним оказались не готовы ни Мадрид, ни Барселона. Отказ от ряда ограничений коснется примерно половины населения. Им разрешат встречаться с друзьями и родными, которые проживают в одной провинции. Собираться можно только группами не более 10 человек, передает ТАСС.

Бары, кафе и рестораны откроют террасы для посетителей, но разрешено занимать не более 50% обычного числа столиков. Частично могут возобновить свою деятельность спортзалы, музеи, театры, церкви, торговые точки. Отели откроют без зон общего пользования.

Во Франции отменяют обязательное использование бумажного формуляра или электронного пропуска с QR-кодом, с которыми разрешалось покидать дома. Тем, кто отправляется на работу в Париже теперь нужна собственноручно написанная объяснительная или справка с печатью от работодателя. Без данных документов гражданам грозит штраф минимум в 135 евро.

На линии выйдут около 60% региональных поездов и 25% высокоскоростных экспрессов TGV.

В стране открываются все магазины, кроме крупных торговых центров, рынки, некоторые парки и скверы.

В понедельник школы откроют для учителей, чтобы они подготовили классы к возвращению учеников.

В Швейцарии также возобновляются занятия в средних школах, открываются библиотеки, музеи, спортивные площадки, рестораны, магазины одежды и обуви, бутики модных аксессуаров. Библиотеки откроют без доступа в читальные залы.

Власти Нидерландов тоже существенно ослабляют ограничения. В стране возобновляют работу детские сады и начальные школы, открываются парикмахерские и салоны красоты, а также библиотеки. Кроме того, снимается запрет на занятие бесконтактными видами спорта, такими как теннис и гольф.

В Чехии откроются магазины с торговой площадью свыше 2,5 тыс. кв. м, парикмахерские, солярии, массажные и косметические салоны, террасы ресторанов и кафе. Возобновят работу музеи, художественные галереи, театры и кинотеатры. Разрешено проведение общественных мероприятий с участием до 100 граждан.

Возобновляется международное железнодорожное и автобусное сообщение.

Напомним, британские власти ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности, и благодаря карантину он начал снижаться с четвертого до третьего; с 13 мая планируется ослабление принятых мер

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