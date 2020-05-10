Главный инфекционист США ушел на самоизоляцию

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи решил две недели работать в режиме самоизоляции после того, как у сотрудницы Белого дома обнаружили коронавирус.

Телекомпания CNN со ссылкой на слова самого Фаучи сообщает, что главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу коронавирус был выявлен у сотрудницы пресс-службы вице- президента США Майкла Пенса, передает ТАСС.

Фаучи отметил, что продолжит работать удаленно в рамках Межведомственной рабочей группы, созданной ранее Белым домом.

Кроме того, он сможет продолжать посещение возглавляемого им исследовательского центра, в котором также будет находиться в изоляции. При этом он непрерывно будет носить защитную маску на лице.

При этом Фаучи считает, что риск заражения в его случае невелик. Обследование на коронавирус он будет проходить ежедневно.

Ранее коронавирус обнаружили у личной помощницы Иванки Трамп, дочери американского президента Дональда Трампа, и пресс-секретаря вице-президента страны Майка Пенса Кэти Миллер.

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