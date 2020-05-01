Минздрав заявил об увеличении в России числа детей с коронавирусом

В последние дни число детей с коронавирусом в России увеличивается, 11 из них находится в тяжелом состоянии, заявили в Минздраве.

«Данные мониторинга, проводимого министерством здравоохранения, показывают, что в последние дни количество детей, заразившихся коронавирусом, увеличивается», – передает РИА «Новости» сообщение Минздрава.

Отмечается, что следует отказаться от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться. Подчеркивается, что хотя дети и не болеют так часто, как взрослые, для них вирус точно также опасен.

«В настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей, находящихся в тяжелом состоянии. За время эпидемии коронавируса двое детей умерли», – говорится в сообщении.

Ранее в ВОЗ заявили, что дети подвержены заражению коронавирусом, хотя и неизвестно, в какой мере они могут быть заразны для других.