Воздух в Москве стал в разы чище

За время самоизоляции концентрация вредных веществ в Москве значительно снизилась, это следует из результатов мониторинга воздуха в столице, сообщает мэрия, объясняя это существенным уменьшением количества машин в столице.

«По данным аналитиков Мосэкомониторинга, в период режима самоизоляции с 30 марта по 30 апреля наблюдается пониженная концентрация загрязняющих веществ в воздухе. Положительная динамика связана с существенным уменьшением количества машин в столице. Личных автомобилей на дорогах стало в два раза меньше, чем год назад. Так как машины являются основным источником выбросов, то именно снижение трафика повлияло на качество воздуха в столице», – говорится в сообщении на сайте мэрии.

Отмечается, что показатели по оксиду углерода упали в 1,6 раза, диоксиду азота – в 1,9 раза, оксиду азота – в 2,5 раза, диоксиду серы – в 1,5 раза, взвешенных веществ РМ10 – в 1,3 раза. Такая ситуация характерна для всех типов городских территорий.

«Положительная динамика отмечена также на станциях, расположенных в Троицком и Новомосковском округах», – рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Без всплесков проходят и часы пик, которые раньше давали резкий рост показателей. Минимальные значения по концентрации вредных веществ были отмечены 22 апреля.

«В целом за последние две недели концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере Москвы оказалась в 1,1–1,2 раза ниже, чем в начале периода самоизоляции. Наибольшее снижение характерно для оксидов азота», – говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что решение о снятии режима самоизоляции в столице может быть принято после майских праздников в случае позитивной динамики по коронавирусу.

Во вторник он подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции до 11 мая.