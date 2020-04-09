Корабль «Союз МС-16» с экипажем пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-16», на борту которого находятся три члена экипажа, пристыковался к Международной космической станции, трансляция стыковки идет на сайте Роскосмоса.

Этот запуск стал первым пилотируемым стартом на ракете полностью российского производства. Корабль стартовал на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур в 11.05 мск, сообщает РИА «Новости».

«Пилотируемый корабль «Союз МС-16» спустя 6 часов после старта, в 17.13 мск, в штатном режиме пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции. Программой полета была предусмотрена четырехвитковая схема сближения «Союза» со станцией», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

В 19.15 мск состоится открытие переходных люков на МКС, на станции прибывших встретят российский космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир.

Экипаж, отправившийся на МКС сегодня, проведет на орбите 196 суток, за это время он должен принять два грузовых корабля «Прогресс», японский «грузовик HTV-9 и американский Cygnus. Также в мае ожидается прилет на станцию первого корабля Crew Dragon с экипажем.

Отмечается, что выходов в открытый космос по российской программе экипажу не запланировано, однако Иванишин прошел подготовку к выходу в американском скафандре в случае аварии на американском сегменте МКС.