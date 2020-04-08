В ЦБ сообщили о сроках влияния коронавируса на мировую экономику

Наиболее острая фаза влияния коронавируса на мировую экономику продлится не больше двух кварталов, сообщили в департаменте исследований и прогнозирования Банка России.

«Наиболее острая фаза влияния распространения коронавируса на мировую экономику по продолжительности, вероятно, не превысит двух кварталов», – говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды», передает ТАСС.

Такой прогноз объясняется особенностями распространения пандемии и совершенствованием мер по лечению инфицированных.

«После ожидаемого ускорения инфляция [в России] стабилизируется вблизи цели в 2021 году, в том числе, благодаря проводимой денежно-кредитной политике. Ожидаемое частичное восстановление цен на нефть и сдержанный потребительский спрос формируют в целом дезинфляционный фон на среднесрочном горизонте», – отмечается в бюллетене, сообщает РИА «Новости».

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявил, что экономике России жесткой рецессии уже не избежать.

Экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что рост инфляции в марте является логичным, но носит временный характер, полной нормализации ситуации можно ожидать к концу квартала.