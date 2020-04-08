Против Порошенко возбудили дело за назначение судей ВС

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко в связи с назначениями им судей Верховного суда.

«Генеральным прокурором 6 апреля 2020 года на основании обращения работников Верховного суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента Украины от 10 ноября 2017 года <...> и от 07 мая 2019 года <...> "О назначении судей Верховного суда», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В конце марта генпрокуратура ДНР возбудила дело в отношении Порошенко по подозрению в организации убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова.

ранее Порошенко не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам, где проходит свидетелем. Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в государственное бюро расследований.

Также Порошенко подал иск против Венедиктовой с требованием опровергнуть информацию о том, что он якобы не являлся на допрос 30 раз.