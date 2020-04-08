Против Порошенко возбудили дело за назначение судей ВС

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8 апреля, среда  |  Последнее обновление — 15:37  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Устойчивость россиян к коронавирусу получила неожиданное объяснение

В странах, где прививки от туберкулеза имеют массовый характер, смертность от коронавируса в 10 раз меньшеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сенсационная гипотеза ученых из США получила новое подтверждение. Возможность взаимосвязи между смертностью от COVID-19 и прививками от туберкулеза признала и глава ФМБА Вероника Скворцова. Если это так, население России защищено от коронавируса в разы лучше, чем американцы и итальянцы. Но как это работает? И почему страны Запада отказались от спасительной БЦЖ, а бывший соцблок − нет? Подробности...
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Коронавирус оставил Британию без лидера

Борис Джонсон в начале пандемии коронавирусаФото: Jack Hill/The Times/PA/ТАСС
Иностранные коллеги желают выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, находящемуся в реанимации. Джонсон уже десять дней страдает от коронавируса, а теперь передал руководство правительством министру иностранных дел. Что происходит с государственным управлением на Туманном Альбионе и в других странах в случае серьезной болезни лидера? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

Сергей Мардан, публицист
Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира, то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы. Подробности...

QR-код – это еще не печать Антихриста

Сергей Худиев, публицист, богослов
В наши дни Антихрист как мировой вождь еще не явился, и, соответственно, присяги себе не требует, принятие QR-кода не знаменует никаких мировоззренческих решений и печатью Антихриста никоим образом не является. Подробности...
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Самое честное кино о революции снимали в СССР

Владимир Веретенников, Журналист
Если человек придерживается просоветских убеждений, вряд ли фильм о красных демонах заставит его пересмотреть свою личную идеологию. Зато этот же фильм внесет вклад в миропонимание недалеких фанатиков, которые искренне уверены, что все зло от коммунистов. Подробности...
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    Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

    Российские особенности коронавируса

    Самые нелепые попытки обойти самоизоляцию

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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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          В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?
          • Да, для защиты от вируса

          • Да, с другой целью

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, не могу приобрести

          Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?
          • Живого общения

          • Прогулок

          • Физических нагрузок

          • Работы

          • Другого (указать в комментариях)

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              Против Порошенко возбудили дело за назначение судей ВС

              8 апреля 2020, 15:29

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко в связи с назначениями им судей Верховного суда.

              «Генеральным прокурором 6 апреля 2020 года на основании обращения работников Верховного суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента Украины от 10 ноября 2017 года <...> и от 07 мая 2019 года <...> "О назначении судей Верховного суда», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

              В конце марта генпрокуратура ДНР возбудила дело в отношении Порошенко по подозрению в организации убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова.

              ранее Порошенко не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам, где проходит свидетелем. Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в государственное бюро расследований.

              Также Порошенко подал иск против Венедиктовой с требованием опровергнуть информацию о том, что он якобы не являлся на допрос 30 раз.


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