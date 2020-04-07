Прокуратура в США опубликовала обвинение по делу о взятках чиновников ФИФА

Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк утверждает, что лица, которые являлись сотрудниками ряда структур Международной федерации футбола (ФИФА), якобы получили взятки в обмен голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре, говорится в обвинительном заключении, опубликованном на сайте прокуратуры.

В 69-страничном документе разъясняются обвинения в отношении более 30 лиц в различных финансовых махинациях, взяточничестве, отмывании средств и других преступлениях. В их числе значатся бывшие и действующие работники частных компаний, сотрудники ФИФА и ряда футбольных конфедераций. Имена и должности некоторых из этих людей не раскрываются, передает ТАСС.

Среди обвиняемых бывшие члены исполнительного комитета ФИФА Рикардо Тейшейра, Николас Леос, Джек Уорнер и Рафаэль Сальгеро.

В документе, например, утверждается, что нескольким членам исполнительного комитета были предложены или переданы взятки в связи с тем, как они проголосуют. Подзащитным Тейшейре, Леосу и соучастнику №1 (имя данного лица не раскрывается) предлагали и выплатили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Подзащитному Уорнеру якобыобещали взятку и выплатили суммарно 5 млн долларов, а Сальгеро якобыобещали взятку в размере 1 млн долларов в обмен на голоса в пользу проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.

По версии прокуратуры в Нью-Йорке, Уорнер, являющийся гражданином Тринидада и Тобаго, получил суммарно 5 млн долларов в период с ноября 2010 года по апрель 2011 года.

Как утверждается, на счета, с которых переводили деньги Уорнеру, также поступали средства от «базировавшихся в США компаний, выполнявших работу с целью проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в России». Названия компаний не раскрываются.

После задержания экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность лишения Катара права проведения чемпионата мира 2022 года.

Платини рассказал, что на допросе по делу о коррупции его спрашивали про Евро-2016, чемпионат мира в России, чемпионат мира в Катаре, клуб «Пари Сен-Жермен» и про ФИФА.

Платини был задержан в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа Нантере как свидетель. СМИ сообщили, что его якобы подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

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