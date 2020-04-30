ФАС потребовал не заявлять об эффективности «Аллокин-альфа» при коронавирусе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от производителя препарата «Аллокин-альфа» прекратить распространять информацию о том, что это лекарство якобы эффективно при лечении коронавируса, так как это не подтверждено клиническими испытаниями.

«Производителю препарата «Аллокин-альфа» необходимо прекратить распространение информации о его эффективности в лечении COVID-19», – говорится на официальном сайте ФАС.

Отмечается, что на сайте, посвященном лекарству, распространялись сведения об эффективности препарата при профилактике и лечении новой коронавирусной инфекции. Это не было подтверждено ни клиническими испытаниями, ни информацией в инструкции по применению.

«Как установило Московское УФАС России, ООО «Бренд-Фарм» разместило на сайте allokin.ru письмо ООО «АЛВИЛС», обращенное к медицинским организациям, но доступное любому посетителю сайта. В письме содержалась информация о том, что применение «Аллокин-альфа» при лечении COVID-19, протекающей в легкой и средне-тяжелой форме, предположительно сократит сроки вывода вируса из клеток крови и предупредит развитие жизнеугрожающих состояний у большинства пациентов. В тексте также сообщалось о положительных результатах терапии «Аллокином-альфа» в профилактике заболеваемости среди медицинских работников», – отмечает ФАС.

В инструкции к препарату не содержится сведений о COVID-19, в других источниках также нет подтверждения эффективности этого лекарственного препарата.

«По мнению Московского УФАС России, действия ООО «Бренд-Фарм» и ООО «Алвилс» могут вводить граждан в заблуждение о положительных результатах при лечении заболевших COVID-19, а также находящихся в контакте с пациентами с COVID-19, с помощью препарата «Аллокин-альфа». На основании чего антимонопольный орган выдал компаниям предупреждение о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки недобросовестной конкуренции – обществам надлежит прекратить распространение неподтвержденных сведений», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в случае неисполнения предупреждения в отношении ООО «Бренд-Фарм» и ООО «Алвилс» возбудят антимонопольное дело, компаниям грозит административная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. рублей.

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