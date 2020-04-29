Предсказано закрытие 70% кафе в России

Свыше 70% кафе и ресторанов могут свернуть свою деятельность к 1 июля, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.

«77% предприятий питания не работают, 23% продолжают, но в слабом режиме, только на доставку. Плюс проблемы с арендодателями, которые говорят «вы же открыты – платите арендную плату». Уже на 50% сокращен персонал в ресторанном бизнесе по всей стране», – сказал Бухаров, передает «Интерфакс».

Он добавил, что в случае открытия предприятий общепита к 1 июля больше 70% заведений не возобновят работу.

Во вторник премьер Михаил Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса. Также глава правительства утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.

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