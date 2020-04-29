В Минэнерго посетовали на ухудшение платежной дисциплины россиян

Собираемость платежей за электроэнергию в апреле снизилась до 88%, а теплоэнергии – до 80%. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак в ходе совещания по вопросам развития энергетики под председательством президента России Владимира Путина.

«В течение первого квартала текущего года мы фиксировали стабильную ситуацию с платежной дисциплиной, но с начала апреля наблюдается снижение уровня оплаты потребителями за энергоресурсы: за электроэнергию, тепло и газ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уровень оплаты с начала апреля за электроэнергию составил 88%, за тепловую энергию – 80% от оплаты, поступившей за аналогичный период прошлого года», – передает ТАСС слова министра.

Кроме того, основное снижение платежей за потребленные энергоресурсы наблюдается среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства, где снижение уровня оплаты достигает 63% от уровня прошлого года, и ряда бюджетных организаций, где собираемость платежей снизилась на 10%, отметил Новак.

«В этой ситуации в отраслях электроэнергетики возникает кассовый разрыв, который важно сегодня покрыть за счет кредитования и для того, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование отрасли и надежно обеспечить потребителей, а также подготовиться к новому осенне-зимнему периоду», – добавил глава Минэнерго.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказал, что энергопотребление в среднем по России с начала режима самоизоляции снизилось на 4%, а собираемость платежей за электроэнергию в апреле упала на 7%. Так, спад экономической активности уже привел к ухудшению платежной дисциплины за услуги электро- и теплоснабжение.