Энергетики попросили поддержки у властей

Спад экономической активности уже привел к ухудшению платежной дисциплины за услуги электро- и теплоснабжение. Энергетические ассоциации, опасаясь срыва ремонтных программ и сокращения персонала, обратились к властям с просьбой рассмотреть возможность поддержки ресурсоснабжающих организаций.

Ситуация с неплатежами, по мнению компаний и экспертов, в будущем может обостриться из-за того, что правительство до конца года наложило мораторий на взимание с населения штрафов за просрочку оплаты коммунальных услуг и отключения энергоресурсов за неуплату. Компании опасаются, что это может послужить сигналом не платить за жилищно-коммунальные услуги даже тем, у кого такая возможность есть, и не раз обращались к потребителям не задерживать платежи за свет и тепло без уважительной причины.

МОЭК, уже в первой декаде апреля зафиксировавшая снижение платежей, отметила, что без своевременного финансирования компания не сможет гарантировать надежную работу системы теплоснабжения.

«Для выполнения необходимых технических мероприятий и обеспечения полноценной надежности требуется полное и своевременное финансирование. Перенести или отменить набор принципиально важных профилактических и ремонтных работ невозможно, без их выполнения гарантировать надежную работу системы теплоснабжения будет крайне затруднительно», – передает ТАСС сообщение компании.

Энергетики подчеркивают, что своевременная оплата необходима не только для того, чтобы обеспечивать текущую работу, но и вести подготовку к очередному отопительному сезону и платить зарплаты работникам отрасли. По оценке ассоциаций, объединяющих крупнейшие электроэнергетические, теплоснабжающие организации и энергосбытовые компании, в отрасли работают более 2 млн человек. В случае роста дебиторской задолженности часть из них может попасть под сокращение.

По оценкам экспертов, долги за электроэнергию на фоне невозможности отключать энергоснабжение за неуплату в этом году могут вырасти вдвое.

«Долги перед электроэнергетиками ежегодно растут на 20-25 млрд рублей при собираемости оплат в 99%. И это самые лучшие показатели в сфере ЖКХ, которые достигаются во многом благодаря возможности отключать поставку населению за долги. Запрет на ограничения неплательщикам поднимет темпы роста долгов населения за электроэнергию по меньшей мере в два раза», – сообщил руководитель направления регулирования энергорынков VYGON Consulting Николай Посыпанко.

В абсолютных цифрах, которые приводят эксперты ассоциации «Совет производителей энергии», величина «дополнительного» долга россиян в этом году может превысить 1 трлн рублей при том, что общий объем задолженности в ЖКХ на начало 2020 года составлял 1,3 трлн рублей.

Старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления Сколково Юрий Мельников считает, что поддержать энергокомпании в условиях роста темпов дебиторской задолженности из-за падения доходов можно только с помощью компромисса между энергокомпаниями, потребителями, банками и государством.

Такой позиции придерживается и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он считает, что необходимо выстроить цепочку отношений между гражданами, малым бизнесом, поставщиками энергоресурсов населению и крупными компаниями, занимающимися генерацией и передачей электроэнергии, так, чтобы не спровоцировать кризис неплатежей.

«Если пени не будут начисляться, никто платить не будет. А если «Газпром», «Россети» предъявят штрафные санкции (к энергосбытовым компаниям), еще и пени набегать будут к компаниям, поставляющим непосредственно то же тепло и так далее, то (энергосбытовые компании) в дефолте они окажутся», – сказал Шохин.

По оценке Посыпанко, гарантирующие поставщики по меньшей мере в десяти регионах могут лишиться своего статуса в случае серьезного ухудшения платежной дисциплины.

«Если они уйдут с рынка, ответственность за энергоснабжение потребителей временно ляжет на «Россети». При этом все накопленные долги и неустойки в конечном итоге будут включены в тарифы для бизнеса», – считает он.

В этой связи эксперты в качестве мер поддержки сбытов предлагают ввести временный мораторий на лишение статуса гарантирующего поставщика за долги перед оптовым рынком.

Профильные ассоциации уже предложили Минэнерго и правительству свои варианты поддержки энергобизнеса. Ассоциация «Совет производителей энергии» на прошлой неделе обратилась к заместителю председателя правительства России Юрию Борисову с предложениями поддержать предприятия электро- и теплоснабжения на период освобождения населения от штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В частности, Ассоциация просит предоставить генерирующим и ресурсоснабжающим компаниям льготные кредиты для инвестиционных и ремонтных программ, субсидировать ставки, ввести мораторий на проверки.