В России изъяли более 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

В нескольких регионах России полиция во время обысков обнаружила и изъяла порядка 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейские ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД вместе с коллегами из Московской, Свердловской и Костромской областей и представителями ФСБ пресекли продажу незарегистрированных аппаратов ИВЛ, пояснила Волк, передает ТАСС.

«Первоначально сотрудниками полиции было изъято 287 аппаратов «Фаза-5НР» общей стоимостью свыше 200 млн рублей. Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области проводится экспертиза этого оборудования. В дальнейшем в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях обнаружено и изъято около 1,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких», – сказала представитель МВД.

По ее словам, подозреваемые предлагали закупить оборудование, которое было произведено в 1999-2000 годах.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что в Подмосковье задержали группировку, продававшую поддельные аппараты искусственной вентиляции легких. Всего в партии было больше 100 аппаратов.