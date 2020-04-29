В Подмосковье задержали продававших поддельные аппараты ИВЛ мошенников

В Подмосковье задержана группировка, продававшая поддельные аппараты искусственной вентиляции легких, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Московской области задержаны подозреваемые, в том числе организатор группировки, в продаже более 100 поддельных аппаратов искусственной вентиляции легких», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее в Москве задержали лжеполицейских, торговавших поддельными цифровыми пропусками на период самоизоляции для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.