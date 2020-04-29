ЦБ заявил о возврате спроса на наличные

Банк России наблюдает возвращение спроса на наличные деньги к обычным значениям после резкого повышения в марте – апреле, сообщил замдиректора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

«В целом можно сказать, а практика показала, что и Банк России, и кредитные организации, и инкассаторские компании с повышенной нагрузкой справились. У нас наличный денежный оборот обеспечен. Деньги выдавались своевременно. Сейчас спрос на наличные практически вернулся на обычные значения в рамках недельной и месячной динамики», – передает ТАСС слова Демиденко в ходе видеоконференции, организованной Ассоциацией банков России.

Он отметил, что в марте и апреле была повышенная нагрузка на инкассаторскую отрасль, что было связано с тем, что «в условиях неопределенности население склонно предъявлять высокий спрос на наличные».

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