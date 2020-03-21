Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

Банк России, в отличие от зарубежных регуляторов, не стал ни снижать ключевую ставку, как это делает ФРС, ни повышать ставку, как было в 2014 году. ЦБ решил сохранить ставку без изменения. Кроме того, Центробанк объявил о ряде мер по поддержке населения, экономики и финансового сектора из-за коронавируса. Они, в частности, должны простимулировать спрос, в том числе при совершении покупок онлайн.

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. ЦБ впервые не снизил ставку с лета прошлого года. Впрочем, в ситуации удара вируса и дешевой нефти по мировой и российской экономике снижения ставки уже мало кто ожидал. Наоборот, у Центробанка были все аргументы для того, чтобы повысить ставку, как это, например, было сделано в 2008 или 2014 годах. Всплеск спроса на кредиты, особенно ипотечные, в последние пару недель говорит о том, что и россияне ставили на повышение ставки. Но резких шагов удалось избежать.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, которая выступила на заседании ЦБ в костюме с брошью в виде неваляшки (твердо стоим на ногах), призналась, что перед заседанием рассматривались все три варианта – как снижение, так и повышение ставки, но решили остановиться на третьем варианте. По ее словам, можно было бы и снизить ставку, но риски финансовой стабильности помешали.

«Схожую дилемму сейчас переживают все развивающие страны. Казахстан, например, решился повысить ставку, чтобы поддержать тенге. А Египет, хотя все ждали повышения в пользу местного фунта, сделал все наоборот – чтобы поддержать экономику, а не валюту. Российский ЦБ в этом плане просто взял паузу, чтобы позднее определиться с тем, как сейчас лучше действовать, как экономика будет переваривать нынешнюю ситуацию, и что ей будет сильнее вредить: падение доходов или рост цен», – считает председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Повышение ставки сейчас не гарантирует защиту рубля от ослабления, так как рынок продолжает искать дно, а снижение ставки в условиях высокой волатильности могло бы ускорить исход иностранного капитала из российских бумаг и тем самым усилить давление на рублевую валюту, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Снижают ставки центробанки государств, чьи валюты имеют статус резервных, чтобы улучшить ситуацию с ликвидностью в глобальной финансовой системе. Рубль же не является резервной валютой. Поэтому снизить ставку в текущих условиях – высокий риск дестабилизировать рубль без эффекта экономического стимулирования», – говорит начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин.

К тому же, в отличие от предыдущих кризисов, когда регулятор повышал ставку, ситуация в российской экономике, на самом деле, сильно изменилась. Да и сам вирус с изоляцией людей диктует свои условия.

«Текущая ситуация кардинально отличается от того, что было в 2014-2015 годах, когда ставку подняли. Тогда наблюдалось бегство капитала, инфляция с 6% взлетела до 17%, рубль обесценился более чем в два раза. Сейчас: рубль с начала года подешевел на 30%, а инфляция, по сути, на историческом минимуме. Бегства капитала в РФ нет.

Есть отток капитала, который соответствует той негативной ситуации, которая наблюдается на финансовых рынках в глобальном масштабе», –объясняет Шульгин, почему регулятор не пошел на повышение ключевой ставки. «Если вдруг в ближайшем будущем турбулентность курса вернется на уровни, сопоставимые с тем, что было 9-го или 18 марта, тогда регулятор может внепланово принять решение о повышении ставок, на что он, собственно, и намекнул», – добавляет эксперт.

Инфляция в России действительно не первый год находится на очень низких уровнях, к чему россияне еще не совсем привыкли. В 2019 года в первом квартале она составила 1,8%, в 2020 году – 1% с начала года, и всего 0,2% с начала марта. Это данные Росстата на 16 марта.

«Как поясняет руководство ЦБ, без влияния нынешней девальвации мы бы увидели не просто низкую инфляцию, а даже дефляцию (падение цен). Это относительно недавний для России тренд, характерный в основном для развитых экономик со слабым ростом. У нас такой феномен пока регистрируют только в отдельные месяцы. Но граждане за предыдущие годы привыкли, что рецессия сопровождается снижением доходов на фоне роста цен. Теперь же ситуация совершенно новая, и реагировать на нее нужно по-новому», – поясняет Салыч.

На эту тему

Центробанк не видит риска резкого или устойчивого роста цен. Пустые полки в магазинах созданы искусственно, но не отражают реальных перебоев с гречкой или туалетной бумагой. «Понятно, люди закупаются, есть повышенный спрос на продукты длительного хранения. Но мы видим, что наоборот будут преобладать дезинфляционные факторы, связанные с последующим возможным снижением спроса», –говорит Набиуллина. В Китае, например, вирус привел к падению продаж в магазинах аж на 20%. Падение спроса заставит и российских ритейлеров не наглеть и крайне аккуратно менять ценники.

В этом году инфляция может превысить целевой уровень в 4%, однако в 2021 году она должна вернуться к этому значению, прогнозируют в Банке России. Пика инфляция достигнет в первом квартале 2021 года.

«Есть три вида инфляции: умеренная (до 10%), галопирующая (10-100%) и гиперинфляция (десятки процентов в месяц). Мы пока даже близко не подошли к состоянию галопирующей, хотя в марте-апреле рост цен может оказаться на уровне 5-7% в годовом выражении», – говорит Геннадий Салыч.

Правда, он оговаривается, что цены на полках в магазинах могут вырасти на 10-15% на ряд товаров, но это не помешает Росстату отчитаться об инфляции в 4-5%, поскольку самые весомые для производства цены, например, цены производителей, сейчас снижаются.

Учитывая угрозу спросу, экономический блок власти сосредоточит внимание на поддержке совокупного спроса, что при повышении ключевой ставки сделать было бы трудно, указывает Покатович. Он ждет к концу года инфляцию в 5%, а Шульгин и того меньше – 4,5%.

В том числе для поддержки спроса в экономике, Банк России потребовал от банков предоставить российским гражданам возможность с 1 мая бесплатно проводить переводы по номеру телефона до 100 тыс. в месяц. Также он намерен ограничить комиссию по эквайрингу при оплате картами онлайн-покупок продовольствия и лекарств без посещения магазинов. Это в дополнение к уже принятым прямым мерам поддержки от правительства и ЦБ в виде налоговых и таможенных послаблений малому и среднему бизнесу, туроператрам и авиакомпаниям, и т.д.

«Это полезная мера, которая подтолкнет население активнее использовать безналичные платежи», – говорит Геннадий Салыч. Экономический эффект от таких прямых мер поддержки можно почувствовать уже сейчас, тогда как изменение процентных ставок не дает такой скорости эффекта, добавляет Шульгин.

Банк России считает, что

России пока не грозит рецессия, то есть отрицательный рост на протяжении нескольких кварталов.

Во втором квартале темпы экономического роста, конечно, будут меньше, чем в первом квартале, однако годовые показатели останутся в положительной зоне, говорит Набиуллина. Стабилизация будет в третьем квартале, считает Банк России.

Финансовая система России достаточно устойчива, в стране накоплен запас капитала, и нет нужны пересматривать системно значимые кредитные организации, заявила председатель Центрального банка. «Сейчас российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах», – отмечал Банк России. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, какой набор инструментов имеется в арсенале регулятора для поддержания финансовой стабильности.

«Мы считаем, что финансовые рынки сейчас излишне драматизируют ситуацию, закладывая 100-процентную вероятность затяжной рецессии в мировой экономике. Мы более оптимистично оцениваем перспективы, полагая, что Китай способен обеспечить экономическую экспансию во втором полугодии по V-образной траектории. Если стабилизация коронавируса во всем мире будет проходить по китайскому сценарию, то улучшение ситуации на внешнем фоне может позволить Банку России избежать повышения ставок в будущем», – заключает Михаил Шульгин.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД