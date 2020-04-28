СМИ: Трамп проигнорировал предупреждения спецслужб об опасности COVID-19 для США

Взгляд
28 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
Разделы

Дешевая нефть породила сверхприбыльный бизнес

Никому не нужную нефть отправили в дрейфующее плаваниеФото: twitter.com/USCGLosAngeles
Черное золото отправляют дрейфовать в трюмах танкеров. Корабли с нефтью начали скапливаться у берегов Калифорнии, Мальты, Южной Африки и других стран. Эта уникальная ситуация ярко демонстрирует, насколько в одночасье изменился спрос на нефть. Впрочем, специалисты полагают, что эпоха извлечения сверхприбылей владельцами танкерного флота может оказаться не очень долгой. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
Перейти а раздел…

Российский аналог «Мистралей» создается неполноценным

Американские УДК типа «Уосп» - в какой-то мере образец для тех кораблей, которые должны быть построены в РоссииФото: Senior Chief Aviation Ordnanceman Lawrence Grove/U.S. Navy
28 апреля на заводе «Залив» в Керчи должны быть заложены сразу два совершенно новых для нашего флота корабля – универсальные десантные корабли (УДК). Они создаются на замену французским «Мистралям», которые так и не достались России. Почему эти корабли так нужны российскому ВМФ - и что не так с процессом их проектирования и строительства?  Подробности...
Перейти а раздел…

Разработки советских биологов угрожают России с Украины

США предпочитают работать с биологически опасными материалами подальше от своих границФото: Josef Vostarek/Zuma/ТАСС
На Украине в разгар эпидемии COVID-19 в Европе разразился скандал, связанный с деятельностью американских биолабораторий. Посольство США в Киеве почему-то попыталось удалить со своего сайта информацию о них. Но в Сети все сохранилось. Кроме того, выяснилось, что работу иностранных биологов власти Украины не контролируют, а в распоряжении американцев оказались разработки эпидемиологов СССР. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Многолетние упорные попытки определенных общественных кругов игнорировать данные факты и делать вид, что война и победа в ней – отдельно, а Сталин – отдельно, не просто постыдны. Они опасны. Подробности...
Обсуждение: 228 комментариев

Инициаторы развала СССР поздно опомнились

Никита Коваленко, политический обозреватель
Престарелым экс-лидерам независимых республик очень не хочется уходить в историю полными негодяями. Вот они и ищут, как оправдаться и на кого переложить ответственность за то, что они натворили, развалив Советский Союз. Подробности...
Обсуждение: 162 комментария

Бодипозитив ведет к деградации общества

Дмитрий Грунюшкин, писатель
На фоне всеобщей изоляции и сопутствующего ей привеса с новой силой зазвучали голоса «бодипозитивщиков» – полюби себя таким, какой ты есть, не унижай себя заботой о формах. Ешь, толстей, наслаждайся жизнью. Но так ли безобидна эта философия? Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
    Перейти а раздел…

    Что случилось с Ким Чен Ыном

    Россия громко отметит победу над Японией

    Крупнейшие нефтяные кризисы в истории

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

          Уместно ли изображение Сталина и советской символики в православном храме?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Ленина в истории России?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Цена барреля нефти Brent упала ниже 19 долларов
              Попова назвала условие для постепенного снятия режима самоизоляцииСингапурские ученые дали прогноз по вспышке коронавируса в РоссииPampers отказалась работать с ТодоренкоПентагон показал видео с полетом НЛО
              Посольство КНДР в России выступило с заявлением о Ким Чен ЫнеЧехия заявила о готовности вести переговоры о передаче России памятника КоневуВ Черном море найден затопленный немцами в 1941 году теплоход «Армения»Чистый воздух лишит россиян самого теплого года в истории
              Названа причина низкого уровня смертности от коронавируса в РоссииВ Совфеде решили проверить Нарусову на предмет конфликта интересовИ.о. главного редактора «Ведомостей» признался в работе отца в ГУЛАГеПродукты из магазина посоветовали дезинфицировать

              Главная тема


              Разработки советских биологов угрожают России с Украины

              смена власти


              Хафтар объявил себя правителем Ливии

              угроза заражения


              Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России

              тяжелая форма COVID


              В Британии выявили детский синдром коронавируса

              Видео

              психологический рубеж


              Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество

              плато заболеваемости


              Коронавирус «скачет» по России

              нападки в интернете


              Владимира Соловьева атаковали вне эфира

              атомная энергетика


              США объявили новую энергетическую войну России

              династия Кимов


              Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

              Храмы и символы


              Ирина Алкснис: Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

              Диван или фитнес


              Дмитрий Грунюшкин: Бодипозитив ведет к деградации общества

              Переложить ответственность


              Никита Коваленко: Инициаторы развала СССР поздно опомнились

              на ваш взгляд


              Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?

              СМИ: Трамп проигнорировал предупреждения спецслужб об опасности COVID-19 для США

              28 апреля 2020, 08:43

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Американские спецслужбы в январе и феврале более 10 раз предоставляли президенту США Дональду Трампа информацию об опасности новой коронавирусной инфекции, но американский лидер, вероятно, не воспринял предупреждения всерьез, сообщает Washington Post.

              По словам чиновников, ежедневные сводки от разведывательного сообщества для Трампа содержали предупреждения о распространении коронавируса в США, а также утверждения о том, что Пекин якобы скрывает масштаб распространения вируса и число погибших от него, передает «Интерфакс».

              Однако, по словам источников, американский лидер, вероятно, не воспринял эти предупреждения всерьез. В частности, Трамп до конца февраля отказывался сформировать целевую группу Белого дома по коронавирусу. Кроме того, источники отмечают, что заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер призывал прекратить авиасообщение с Европой еще в феврале, но Трамп пошел на такие меры только в марте.

              Ранее СМИ сообщили, что разведка США якобы предупреждала Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре. Такая же информация якобы поступала руководству Израиля и союзникам США по Североатлантическому альянсу. Однако Трамп опроверг эти сообщения.

              Тем временем число подтвержденных случаев COVID-19 в США превысило 1 млн человек.

              В середине апреля Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............