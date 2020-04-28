Уткин заступился за «вратарей вне зависимости от их умственного развития»

Журналист Василий Уткин заступился за вратаря футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Фролова, который пожаловался на действия властей, направленные на борьбу с коронавирусом.

«Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране – право, гарантированное конституцией... Гражданскими правами в равной мере наделены мужчины, женщины, дети, вратари вне зависимости от их образования, умственного развития и душевного здоровья», – написал Уткин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «если чертов клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы».

Ранее клуб на своем официальном сайте сообщил, что оштрафует Фролова за его высказывания, так как футболист «в интервью нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба».

«Футболист будет оштрафован клубом согласно положению о дисциплинарных взысканиях», – говорится в сообщении.

Фролов утверждал, что «во многих странах помогают своим гражданам, помогают бизнесу», но в России этого якобы не происходит. В качестве примера он предлагает «взять Америку, Европу». Также он пожаловался на штрафы за нарушение правил карантина, заявив, что в Эстонии, например, таких мер не приняли. Кроме того, его возмутило, что «перекрывают банковские счета, могут деньги снять без твоего ведома», если не был оплачен штраф.

Напомним, экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев назвал жалобы Фролова «словами без аргументации», отметив, что «та самая власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги». Кроме того, Валуев предложил футболисту уехать в «солнечную Лумумбу».