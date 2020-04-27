Российские туристы из Индии и ОАЭ прибыли в Уфу

Из Гоа и Дубая в Уфу прибыли самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщил уфимский аэропорт.

Из Дубая в Уфу прибыли 117 российских туристов, передает РИА «Новости».

На двухнедельный карантин направлены 34 человека. Власти Оренбургской, Самарской, Нижегородской областей, Татарстана, Пермского края вывозят жителей своих регионов на автобусах. 50 человек «внутренним рейсом вылетели в Екатеринбург».

Кроме того, в уфимский аэропорт прибыл рейс из индийского Гоа U6 3608.

Напомним, в Иркутск прибыл вывозной рейс из Бангкока, а рейс Пхукет – Новосибирск был отложен из-за низкой заполняемости.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД