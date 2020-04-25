Рейс Пхукет – Новосибирск отложен из-за низкой заполняемости

Запланированный на воскресенье рейс Пхукет – Новосибирск отложили на неопределенное время, сообщило Минкомсвязи.

«Рейс № SBI5712 Пхукет – Новосибирск 26 апреля 2020 года отложен на неопределенное время в связи с низкой заполняемостью рейса», – сообщило ведомство в соцсетях, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в пятницу в Новосибирск прилетел самолет S7 Airlines из Пхукета со 193 россиянами на борту.

В четверг Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов, намеченных до 27 апреля. Вылеты запланированы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.

В Минтрансе сообщали, что с 20 марта по 21 апреля более 170 тыс. граждан России вернулись на родину, с 13 по 21 апреля авиакомпании провели 19 вывозных рейсов.